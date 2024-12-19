من قصر الأسد سابقًا.. القائد الشرع يدلي بتصريحات مهمة للسوريين ويؤكد: ''لسنا افغانستان''

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قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدا لجيرانها أو للغرب، وأن القيادة الجديدة لا تريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC من قصر الشعب، دعا الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا "لأنها كانت تستهدف النظام القديم"، مشددا على أنه "يجب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية"، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأكد أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، مشيرا إلى أنهم لم يستهدفوا المدنيين أو المناطق المدنية، بل هم يعتبرون أنفسهم "ضحايا لجرائم نظام الأسد.. الضحايا لا ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الظالمين".
ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، قائلا إن "البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي"، موضحا أن سوريا لديها عقلية مختلفة، وأنه يؤمن بتعليم النساء.
وذكر الشرع أنه "لدينا جامعات في إدلب منذ أكثر من ثماني سنوات، وأعتقد أن نسبة النساء في الجامعات تزيد عن 60%".
وعندما سئل عما إذا كان تناول المشروبات الكحولية سيكون مسموحا به، قال الشرع: "هناك أشياء كثيرة ليس من حقي أن أتحدث عنها لأنها مسائل قانونية"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك "لجنة سورية من الخبراء القانونيين لكتابة الدستور. وهم سيقررون. وأي حاكم أو رئيس يجب أن يتبع القانون".
وقالت BBC إن الشرع كان مرتاحا طوال المقابلة، مرتديا ملابس مدنية، وحاول طمأنة كل أولئك الذين يعتقدون أن مجموعته لم تنفصل عن ماضيها "المتطرف".