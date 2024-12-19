إيران تعلق على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في اليمن

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصفت إيران، الخميس، الهجمات الإسرائيلية على موانئ ومنشآت للطاقة في اليمن بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" ردا على هجوم صاروخي، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وقال بقائي، في بيان، إنّ الهجمات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وأعرافه"، منددا بـ"الدعم غير المشروط الذي توفره الولايات المتحدة" لإسرائيل.

في وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء، فيما أفادت مصادر محلية بمقتل واصابة 12 شخصا من العاملين في القصف الذي طال ميناء الحديدة ورأس عيسى غربي اليمن.