تهديد مباشر من وزير دفاع الكيان الإسرائيلي باستهداف قادة الحوثيين.. ماذا قال؟

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن ما اسماها "اليد الطويلة" لإسرائيل قادرة أن تصل إلى قادة حركة الحوثي، عقب غارات جوية استهدفت صنعاء والحديدة، في تهديد مباشر لقادة الجماعة باليمن.

وحذّر كاتس، على منصة "إكس"، قادة الحوثيين بالقصف إثر إطلاقهم صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، قائلا: "من يرفع يده ضد دولة إسرائيل، ستقطع، ومن يؤذها سيرد له الأذى مضاعفا سبعة أضعاف".

من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على موانئ وبنى تحتية في اليمن "لن تكون الأخيرة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين، بما في ذلك موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء".

وأضاف أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي استخدمتها قوات الحوثيين لأغراض عسكرية، حسب قوله.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الخميس أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

واعلن الحوثيون مقتل واصابة 12 شخصا من المدنيين في ست غارات على الحديدة فجر اليوم.