حصيلة بضحايا الغارات الإسرائيلية الجديدة باليمن وأين سقطوا.. الإحتلال يقول بأنها ''لن تكون الأخيرة''

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 جراء 12 غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.

القتلى التسعة مدنيين، سقطوا في الغارات الاسرائيلية على منشأة رأس عيسى النفطية وميناء الحديدة غربي اليمن، اضافة الى إصابة 3 آخرين، وفق اعلام الحوثيين.

وفي صنعاء شن الاحتلال بالتزامن مع غارات الحديدة، 4 غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتين على محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة".

وتمكنت فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة ذهبان، وتواصل أعمالها في محطة حزيز، ولم تسجل خسائر بشرية".

لن تكون الأخيرة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات فجر الخميس؛ استهدفت أهدافا شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في اليمن.

وذكر متحدث الجيش دانيال هاغاري -في بيان- أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا نحو إسرائيل، ليلة الخميس، أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ.

اما وزير الطاقة الإسرائيلي فقال إن الغارات على موانئ وبنى تحتية باليمن "لن تكون الأخيرة" وفق إذاعة الجيش.

من جانبه تحدث إعلام عبري بأن مسيرات اسرائيلية شاركت في قصف صنعاء والحديدة بجانب 14 مقاتلة.

وفي وقت سابق فجر الخميس، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بحسب ما أعلن عنه جيش الاحتلال

وعقب هذه الغارات اعلن الحوثيون عن هجوم استهدف موقعين عسكريين في تل أبيب بصاروخين باليستيين.