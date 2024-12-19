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الشعور بالبرد أكثر من المعتاد؟.. قد يكون السبب نقص هذا الفيتامين

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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 في فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من الشعور بالبرودة بشكل طبيعي بسبب انخفاض درجات الحرارة.

لكن إذا كنت تشعر بالبرد أكثر من المعتاد حتى في الأجواء الدافئة أو مقارنة بمن حولك، فقد يكون السبب نقصًا في فيتامين أساسي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم حرارة الجسم وصحته العامة.

ووفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا»، يُعد فيتامين B12 أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، حيث يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشكلات عديدة، من بينها الشعور الزائد بالبرد. كيف يؤدي نقص فيتامين B12 إلى الشعور بالبرد؟

1- ضعف إنتاج خلايا الدم الحمراء فيتامين B12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين في الجسم. عند نقصه، يقل عدد هذه الخلايا، مما يسبب ضعف الدورة الدموية ويجعل الأطراف أكثر برودة.

2- تأثير على الأعصاب يؤثر نقص B12 على صحة الأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو التنميل في الأطراف، وهو ما يزيد الشعور بالبرودة.

3- ضعف الطاقة العامة يساهم فيتامين B12 في تحويل الطعام إلى طاقة. يؤدي نقصه إلى الشعور بالإرهاق، مما قد يجعل الجسم أقل قدرة على تحمل البرد.

4- انخفاض درجة حرارة الجسم في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص B12 إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل عام، مما يزيد من حساسية الشخص للبرد.

علامات نقص فيتامين B12

- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

- برودة اليدين والقدمين بشكل غير معتاد.

  • شحوب أو اصفرار الجلد.
  • - ضعف التركيز أو مشاكل في الذاكرة.
  • - تنميل أو وخز في الأطراف.
  • ضعف الشهية وفقدان الوزن.
  • أسباب نقص فيتامين B12
  • - قلة تناول الأطعمة الغنية به، مثل اللحوم، البيض، ومنتجات الألبان.
  • - اضطرابات الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة أو داء كرون، والتي تؤثر على امتصاص B12.
  • - النظام الغذائي النباتي الصارم دون مكملات.
  • - تقدم العمر، حيث يقل امتصاص الفيتامين مع التقدم في السن.
  • كيفية تعويض نقص فيتامين B12 1- الأطعمة الغنية بفيتامين B12 تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل اللحوم الحمراء والدواجن، الأسماك مثل السلمون والتونة، والبيض ومنتجات الألبان.
  • 2- المكملات الغذائية إذا كان لديك نقص حاد، قد يوصي الطبيب بمكملات B12 أو حقن لتعويض النقص سريعًا.
  • 3- الاعتناء بالنظام الغذائي إذا كنت تتبع نظامًا نباتيًا، احرص على تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 أو استشر طبيبك بشأن المكملات
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