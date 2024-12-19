احذفه فورًا في هذه الحالة.. كيف تعرف أن حسابك في واتس آب مخترق

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أصبح واتساب جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، مع أكثر من 2.78 مليار مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 180 دولة.

ومع هذه الأعداد الكبيرة، يعد التطبيق هدفًا شائعًا للمتسللين الذين يسعون إلى استغلاله.

لذلك، من الضروري أن تعرف العلامات التي تشير إلى اختراق حسابك والإجراءات اللازمة لتأمينه.

أبرز علامات اختراق حسابك في واتس اب نشاط غير معتاد في الحساب إذا لاحظت رسائل لم ترسلها أو أخبرك أصدقاؤك أنهم تلقوا منك روابط مشبوهة أو رسائل غير مألوفة، فهذا قد يكون دليلًا على اختراق الحساب.

رموز تحقق لم تطلبها إذا تلقيت رسالة تحتوي على رمز تحقق دون أن تطلبه، فقد يعني ذلك أن شخصًا ما يحاول الدخول إلى حسابك.

أجهزة غريبة مرتبطة بحسابك من خلال الانتقال إلى إعدادات الأجهزة المرتبطة في واتساب، يمكنك التحقق إذا كانت هناك أجهزة غير معروفة متصلة بحسابك.

تغييرات غير مبررة في الحساب إذا لاحظت تغييرات في اسم العرض، الصورة الشخصية، أو الحالة دون أن تقوم بذلك بنفسك، فقد يكون هناك شخص آخر يتلاعب بحسابك.

حماية واتساب من الاختراق

- قراءة الرسائل غير المقروءة إذا لاحظت أن الرسائل تُظهر أنها قُرئت دون أن تفتحها، فهذا يشير إلى أن شخصًا آخر قد فتحها.

أداء الهاتف الضعيف قد يكون البطء في أداء الهاتف أو ارتفاع درجة حرارته، ناتجًا عن برامج ضارة تعمل في الخلفية وتستغل بيانات واتساب.

تسجيل الخروج فجأة إذا لم تتمكن من الوصول إلى حسابك فجأة، فقد يعني ذلك أن المخترق استولى عليه بشكل كامل.

ماذا تفعل إذا تم اختراق حسابك؟ تسجيل الخروج من الأجهزة المرتبطة اذهب إلى إعدادات واتساب > الأجهزة المرتبطة.

قم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة غير المعروفة. تفعيل التحقق بخطوتين انتقل إلى الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين.

اختر رقم تعريف شخصي (PIN) لضمان أمان إضافي. إبلاغ واتساب استخدم ميزة «اتصل بنا» عبر مركز المساعدة في التطبيق لشرح المشكلة وإبلاغ واتساب بالنشاط المشبوه.

تنبيه جهات الاتصال إذا كنت تشك في أن المخترق استغل حسابك لإرسال رسائل مشبوهة، قم بتحذير جهات الاتصال الخاصة بك لعدم التفاعل مع تلك الرسائل.

البحث عن برامج ضارة في هاتفك قم بتثبيت تطبيق لمكافحة الفيروسات لفحص هاتفك والتأكد من عدم وجود برمجيات خبيثة.

حذف الحساب إذا لزم الأمر إذا لم تتمكن من استعادة السيطرة على حسابك، يمكنك حذفه لحماية بياناتك. كيف تحمي حسابك من الاختراق في واتساب؟ لا تشارك رموز التحقق مع أي شخص.

قم بتحديث تطبيق واتساب بانتظام للاستفادة من آخر التحديثات الأمنية.

تجنب النقر على الروابط أو تنزيل المرفقات من مصادر مشبوهة.

استخدم كلمات مرور قوية وتجنب تكرارها عبر عدة منصات. قم بتمكين القفل باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه إذا كانت هذه الخاصية متاحة في هاتفك.

حماية حسابك في واتساب تتطلب الوعي بالمخاطر والالتزام بإجراءات الأمان.

إذا اتبعت النصائح السابقة، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان خصوصية بياناتك