الشرع يجري تعينات جديدة شملت محافظين في سوريا

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفاد مصدر في الهيئة السياسية التابعة للإدارة الجديدة في دمشق بأن قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع٬ أجرى تغييرات واسعة في مناصب المحافظين، شملت تعيين شخصيات بارزة من المعارضة السابقة.

ووفقاً للمصدر، تم تعيين فواز هلال، رئيس حكومة الإنقاذ السابق، محافظاً لمدينة حلب، في حين أُسندت محافظة ريف دمشق إلى القيادي السابق في حركة "أحرار الشام" عامر الشيخ، ومحافظة اللاذقية إلى القيادي السابق في الحركة نفسها حسن صوفان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إعادة هيكلة الإدارة المحلية تحت إدارة القيادة الجديدة في البلاد.

وتسلّمت حكومة الإنقاذ رسمياً زمام الحكم في سوريا في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب اجتماع عُقد في دمشق ضم قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري السابق في عهد بشار الأسد محمد غازي الجلالي، إلى جانب محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام".

وبموجب هذا الاتفاق، انتقلت سوريا إلى إشراف حكومة البشير، المعروفة سابقاً بحكومة الإنقاذ، التي تأسست في إدلب.

وتتألف حكومة الإنقاذ الجديدة من مجموعة من الوزراء الذين يتولون مناصب رئيسية في القطاعات المختلفة.

يترأس محمد يعقوب العمر وزارة الإعلام، بينما يشغل محمد طه الأحمد حقيبة الزراعة والري، وفادي القاسم وزارة التنمية.

وتولى محمد عبد الرحمن مسلم٬ وزارة الإدارة المحلية والخدمات، في حين عُهدت وزارة العدل إلى شادي محمد الويسي.

أما وزارة الأوقاف، فتولاها حسام حاج حسين، ووزارة التربية والتعليم فتولاها نذير محمد القادري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعبد المنعم عبد الحافظ.

وتولى باسل عبد العزيز٬ وزارة الاقتصاد والموارد، بينما أُسنِد منصب وزير الداخلية إلى محمد عبد الرحمن.

وفي ظل حالة الترقب على الصعيدين المحلي والدولي، يبرز عدد من الشخصيات التي تتحكم في المشهد السوري بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، من بينها أحمد الشرع٬ الذي وُلد في عام 1982 ونشأ في حي المزة بدمشق في كنف عائلة ميسورة، وبدأ دراسة الطب.

ويتحدر من أسرة نازحة من قرية جبين التابعة لمدينة القنيطرة في الجولان المحتل