تفاصيل جديدة عن غارات جوية تستهدف صنعاء والحديدة و مقتل 9 اشخاص

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.
في بيان له عبر منصة "إكس"، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الغارات تمت بموافقة وزير الدفاع وبالتنسيق مع هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، مع التركيز على أهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي.
وأوضح أدرعي أن الحوثيين قد شنوا هجمات متكررة تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى التصدي لهذه التهديدات.
كما أكد البيان أن الجيش الإسرائيلي عازم على مواصلة العمليات ضد أي جهة تشكل خطرًا على أمن مواطنيه.
ومن جهة أخرى، ذكرت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية أعلمت الولايات المتحدة مسبقًا بشأن هذه الضربات الجوية، والتي جاءت بعد هجوم صاروخي حوثي استهدف وسط إسرائيل.