حملة عسكرية تستهدف أمراء الحرب المرتبطين بنظام الأسد في الساحل وحماة وحمص

الخميس 19 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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تنظم "إدارة العمليات العسكرية" محاكمات للمحتجزين الذين سلموا أنفسهم لقواتها أو تم اعتقالهم في الأعمال القتالية ضد نظام الأسد، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الخميس.

وستتم المحاكمة وفق نظام قضائي يتبع وزارة العدل في الحكومة المؤقتة التي شكلتها "هيئة تحرير الشام"، كما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

تشمل الحملة العسكرية المداهمات والاعتقالات في مناطق الساحل السوري، وحماة، وحمص، حيث تستهدف رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، بمن فيهم شخصيات قريبة من أسماء الأسد، زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما تستهدف الحملة الضباط والعناصر و"الشبيحة" الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق.

ومع اندلاع العمليات العسكرية، سلم عدد كبير من العناصر والضباط أسلحتهم، في حين اعتُقل آخرون، وسيعامل هؤلاء كأسرى حرب.

وقد طالبت "المرصد السوري" بضرورة معاملة السجناء وفق القانون الدولي، وتأمين حقوقهم القانونية.

من جهة أخرى، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري، المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، عن اكتشاف نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية بمنطقة السيدة زينب بدمشق، التي كانت تعد معقلًا لعناصر "حزب الله" اللبناني والمجموعات المدعومة من إيران.

وتقوم الفرق حاليًا بجمع الجثث والعظام المبعثرة لتحديد هويتها.

تتجه الأنظار إلى كيفية تطورات هذه الأحداث الهامة، إذ تشكل جزءًا من التحولات الجارية في سوريا.