تصريح جديد للرئيس أردوغان يغيض المحور الإيراني

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري خلال المرحلة المقبلة كما فعلت منذ بداية النزاع وستقدم كل المساهمات اللازمة.

جاء ذلك في تصريحات لأردوغان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالعاصمة أنقرة.

الرئيس التركي عبر عن ثقته بأن "الشعب السوري ببصيرته وحنكته سيدير ​​هذه المرحلة بنجاح وهدفنا كتركيا ولبنان هو نهوض سوريا".

وتابع: نتطلع إلى مساهمة كل من يدرك أن استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة ونرغب بتحقيق ذلك بصدق