تكريم شرطة حراسة المنشآت في عدد من المكاتب والمؤسسات بمأرب احتفاء بيوم الشرطة العربي

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 212

جرى اليوم، بمحافظة مأرب، تكريم شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب في عدد من المكاتب المؤسسات الحكومية والمختلطة، وذلك في اطار الاحتفاء بيوم الشرطة العربي في 18 ديسمبر من كل عام.

وقدم مدراء عموم مكاتب الصحة العامة والسكان، وفرع مصلحة الضرائب، وبنك الانشاء والتعمير، الدروع وشهادات التقدير والشكر، لطواقم منتسبي شرطة المنشآت من ضباط وافراد، القائمين على حراستها وحمايتها، تقديرا لدورهم الوطني والانساني، وجهودهم في حماية وحراسة المنشآت وتعزيز الامن والاستقرار وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال التكريم، أكد مدراء العموم أن هذا التكريم هو تعبير رمزي عن التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي شرطة المنشآت في تعزيز الامن والاستقرار وسهرهم في حماية المصالح العامة والخاصة، والأداء المتميز في مهامهم الامنية.

من جانبها، أشادت قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في المحافظة، بهذه المبادرة من قبل مدراء المكاتب الحكومية والخدمية، لتكريم منتسبي شرطة حراسة المنشآت في يومهم العربي.. والتي تعكس مدى الرضى عن ادائها لمهامها وواجباتها الوطنية والامنية وتلاحم الشعب مع الشرطة في حفظ الامن والسكينة العامة وتسهيل تقديم الخدمات واداء المؤسسات..مؤكدة على اهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين منتسبي الشرطة ومدراء وطاقم المؤسسات والمنشآت الحكومية والخدمية والممتلكات العامة وكافة شرائح المجتمع والمواطنين في مأرب، لتعزيز الإنجازات والنجاحات الامنية كون الامن والاستقرار مسئولية الجميع.