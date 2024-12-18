اليمن تشارك في مؤتمر احياء الذكرى السبعين للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شارك سفير اليمن لدى اليابان سعادة عادل بن علي السنيني فى المؤتمر الدولي لاحياء الذكرى السبعين للمساعدات الانمائية الرسمية اليابانية،التى نظمتها وزارة الخارجية اليابانية ووكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا "وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " التعاون المشترك والتضامن والمستقبل نحو نظام دولي حر ومفتوح وعصر جديد من التعاون الإنمائي"

حيث شهد المؤتمر حضوراً دولياً وحكومي رفيع المستوى شارك فيه وزير الخارجية الياباني ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP ) ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية والمدير العام للقضايا العالمية بوزارة الخارجية اليابانية والعديد الشخصيات الدولية والحكومية وممثلي المنظمات الدولية وخبراء استراتيجيين دوليين

وتطرق المشاركون خلال المؤتمر إلى تاريخ التعاون الدولي لليابان على مدى سبعة عقود،والرؤى لنهج جديد للشراكة الإنمائية فى ظل تعقيدات الأوضاع الدولية والخروب وقضايا الشرق الأوسط وقضايا الأمراض المعدية وتغير المناخ وجهود، ومساهمات اليابان التى دأبت على تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة للدول والمناطق التي تعاني من أوضاع غير مستقرة بهدف تحقيق التنمية وإعادة الإعمار والإدارة والتاهيل في إطار الترابط الإنساني والتنموي لتحقيق بناء السلام والنمو المستدام

وخلال الموتمر القى السفير السنيني مداخلة اشاد فيها بدور اليابان وما يقدمه من اوجة الدعم والمساعدات المتعددة دوليا مستعرضا التحديات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها اليمن و موكدا على اهمية توسعة مجالات الدعم والتعاون مع اليمن من منطلق موقعه الجغرافي الهام لخطوط الملاحة وامدادات الطاقة والتنمية عالميا مجدداً ضرورة تعاون المجتمع الدولي والحكومة اليابانية في توسعة برامج الدعم المتعددة وبناء القدرات والإدارة وتأهيل الكفاءات وإعادة الإعمار ومجالات التقنية والتكنولوجيا والخدمات فى الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية