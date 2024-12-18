تدشين عملية فحص وثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات المرحلة الأساسية والثانوية العامة في مأرب.

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دشّن نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب عبدالعزيز الباكري، اليوم، عملية فحص وثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات المرحلة الأساسية والثانوية العامة، في مديريات محافظة مأرب للعام الدراسي2024م_2025م، وذلك بحضور لجنة متخصصة من إدارات الاختبارات والرقابة والتفتيش والشؤون القانونية.
وفي التدشين بإدارة التربية بمديرية المدينة، أكد نائب مدير مكتب التربية على أهمية هذا الإجراء الذي يهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات...مشيراً إلى أن فحص الوثائق يشمل التأكد من صحة الأوراق الثبوتية والشهادات الدراسية، بالإضافة إلى مطابقة البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة.
وأضاف أن اللجنة المكونة من مختصين في إدارات الاختبارات والرقابة ،والشؤون القانونية ستقوم بمراجعة دقيقة لكل الوثائق المقدمة ، وذلك لتجنب أي حالات مخالفة أو مشاكل قد تؤثر على العملية الامتحانية.
فيما أكد مدير إدارة الاختبارات بمكتب التربية صالح الموساي، على أهمية ذلك العمل وضرورة فحص وثائق الطلاب والطالبات للصف التاسع والثالث الثانوي، التي تم استلامها من مدراء المدارس والتأكد منها، وأن تكون الوثائق مطابقة لكشوفات التقدم لهذا العام وتلافي أي سلبيات ،شاكرا جهود اللجنة وإدارات المدارس بالمديريات لفحص الوثائق المطلوبة، وضرورة تسليمها في موعدها المحدد من قبل مدراء المدارس.
وتستمر عملية فحص وثائق ثالث ثانوي حتى نهاية شهر يناير القادم 2025م ، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تسهيل وتنظيم انطلاق الاختبارات بشكل سلس وآمن، بما يضمن توفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب في المحافظة.