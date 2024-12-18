مليشيا الحوثي تجبر طلاب الجامعات والمدارس للمشاركة في استعراض عسكري تحت وعود زائفة وتهديدات قسرية - عاجل

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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في تصعيد جديد وفي إطار حشدها العسكري ، نظمت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا عصر اليوم الأربعاء، مسيرا عسكريا في عدد من مديريات العاصمة صنعاء بمشاركة خريجي ما أسمته "قوات التعبئة"، في إطار إعلان النفير العام واستعراض القوة.

مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت أن اغلب المشاركين في هذا المسير العسكري هم طلاب جامعات ومدارس اجبرتهم مليشيات الحوثيين بالمشاركة بعد أن وعدتهم بمنحهم درجات اضافة بقدر 10 درجات في كل مادة دراسية.

وأضافت المصادر أن المليشيات أجبرت العديد من المواطنين وأصحاب درجات نارية "مترات" للمشاركة بهذا المسيرة واعدة إياهم بصرف مبلغ "3000" ريال لكل منهم بعد الإنتهاء من هذا المسير العسكري.

وأوضحت المصادر بأنه شارك في هذا المسير خريجي دورات طوفان الأقصى والتعبئة العامة والتي أجبرت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا المواطنين في الدخول بهذه الدورات وأن نسبة كبيرة من خريجي هذه الدورات والمشاركين في المسير العسكري هم أطفال دون سن الـ18 عام.

يأتي هذا المسير العسكري في إطار تصعيد مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وحشدها العسكري وفي ظل إستغلال المليشيات الحوثية للمؤسسات التعليمية والمواطنين البسطاء لتنفيذ أجنداتهم وسط تزايد الإستنكار من قبل الأهالي والمهتمين بالشأن الإنساني لما يصفونه بـ"تجنيد إجباري واستغلال سافر للأطفال والشباب".