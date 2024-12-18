بيان لمبعوث الأمم المتحدة حول آليات وخطط وقف شامل لإطلاق النار في اليمن

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قال بيان لمكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، أن غروندبرغ اختتم اجتماعات حول تخطيط وإدارة عمليات وقف إطلاق النار في اليمن.
وجاء في البيان -اطلع عليه محرر مأرب برس- اليوم الأربعاء : ''خلال الأسبوع الماضي، عقد مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اجتماعاً مع ممثلين عن الحكومة اليمنية ضمن لجنة التنسيق العسكرية في عمّان ، الأردن. واستمر اللقاء ثلاثة أيام بهدف مناقشة عمليات التخطيط وإدارة اتفاقيات وقف إطلاق النار وما يتبعها من ترتيبات أمنية انتقالية.
واضاف: ''في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، استعرض المشاركون نماذج من حول العالم لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وناقشوا مدى إمكانية تطبيقها في سياق وقف إطلاق نار شامل مستقبلي في اليمن".
وشكّل النقاش،وفق البيان منصة مهمة لتبادل الأفكار حول قضايا محورية، مثل أنواع وقف إطلاق النار المختلفة، وعمليات التصميم والتخطيط، وآليات التفاوض ذات الصلة. كما تلقى المشاركون إحاطات تفصيلية حول خيارات مراقبة وقف إطلاق النار وآليات التحقق والإشراف، وناقشوا الدروس المستفادة من الهدنة في اليمن.
وأكد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، أن "وقف إطلاق النار خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة والتحرك نحو حل مستدام للصراع.
وتضع مثل هذه اللقاءات الأساس لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم في اليمن".
وقال المكتب: ''جاء هذا الاجتماع استكمالاً لورش العمل السابقة التي نظمها المكتب خلال عام 2023، ومواصلة لجهود ومساهمات وفود لجنة التنسيق العسكرية على مدار العامين الماضيين".
وأوضح المستشار العسكري الرئيسي للمبعوث الأممي، أنتوني هايوارد، بعد الاجتماع: "توفر هذه التبادلات منصة مهمة للتفكير في أمثلة وقف إطلاق النار العالمية مع معالجة الاحتياجات والأولويات الفريدة للسياق في اليمن. إن الإعداد والتخطيط الفعال لوقف إطلاق النار المستدام يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن".
وأدار النقاشات مجموعة من الخبراء الدوليين البارزين في مجال وقف إطلاق النار، كجزء من سلسلة اللقاءات المقدمة لوفود لجنة التنسيق العسكرية، بحسب البيان.