الحوثيون يستثمرون معاناة غزة للدفاع عن نظام الاسد .. إرغام طلاب جامعة صنعاء بترديد هتافات تضامنية مع مخلوع سوريا.. عاجل

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فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية على طلاب جامعة صنعاء رفع شعارات وهتافات تضامنية مع النظام الساقط بشار الأسد خلال الوقفة الأسبوعية التي نظمتها تضامناً مع غزة في ساحة الجامعة.
وقالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن المليشيات استغلت الخروج الميداني الذي كان يهدف لدعم القضية الفلسطينية لترويج أجندتها السياسية والتأكيد على ولائها للنظام الساقط في سوريا.
وأضافت المصادر إن طلاب وأكادميين استاؤوا من هذا الاستغلال، مؤكدين أن التضامن مع غزة يجب أن يظل بعيداً عن أي أجندات سياسية خارجية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التصرف يعكس محاولة الحوثيين لتوظيف القضايا الإنسانية في خدمة أهدافهم السياسية، مما أثار ردود فعل غاضبة بين الطلاب الذين اعتبروا أن هذا الأمر يسيء لقضية غزة ويحولها إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
حيث استخدمت المليشيات الحوثية التي تسيطر على بعض من المحافظات الشمالية في اليمن على إستغلال قضية فلسطين كجزء من خطابهم السياسي في ظل الضغوطات التي يواجهونها بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.