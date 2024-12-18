أول رحلة بعد سقوط الأسد.. مطارات سوريا تعود للعمل

الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 278

حطت في مطار حلب الدولي، الأربعاء، طائرة للخطوط الجوية السورية قادمة من العاصمة دمشق، هي الأولى بعد سقوط نظام البعث بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واستقبل مطار حلب استقبل أول رحلة من مطار دمشق الدولي الذي عاد للعمل من جديد في وقت سابق اليوم.

واستأنف مطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء، رحلاته الداخلية بعد توقُّف دام عدة أيام عقب سقوط النظام السوري، إذ تتجهز أولى الطائرات للإقلاع من المطار متجهة إلى مطار حلب، في أول رحلة منذ سقوط النظام.

وأعلن مدير المطار أنيس فلوح، استئناف العمل في المطار الأكبر في #سوريا، بعد توقُّف استمر عدة أيام بسبب الأحداث الأخيرة، في خطوة هامة نحو استعادة الحركة الجوية في البلاد.

وكان #مطار_دمشق أصدر في وقت سابق إشعار "نوتام" المعنيّ بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أعلن فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري (اليوم)، وأصدر #مطار_حلب الدولي إشعاراً مماثلاً، حتى مساء أمس.