مطار في اليمن سيشهد تشغيل رحلات جديدة مع مصر

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قال وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحف، إن الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة والريان في محافظة حضرموت في المراحل النهائية لإستكمال الموافقات.
وأكد الوزير المصري، خلال لقاء جمعه بوزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، أن البدء بتسيير الرحلات بين مطاري القاهرة والريان ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفقًا لوكالة سبأ.
وأبدى الحف استعداده وجميع المؤسسات المعنية بشؤون الطيران، تقديم كافة أوجه الدعم في مجالات التأهيل والتدريب في أكاديمية مصر للطيران، وكذا الاستشارات الفنية، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة في المطارات المصرية.
وزير النقل اليمني رحب بتسيير أي رحلات لشركات الطيران المصرية من مطارات جمهورية مصر الشقيقة إلى مطارات المناطق اليمنية المحررة.