قصف حوثي عنيف يتسبب في اغلاق شريان تعز

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توقفت حركة السير في المنفذ الشرقي لمدينة تعز، أمس، جراء قصف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من قِبل مليشيا الحوثي أثناء عبور المسافرين.
وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن ميليشيا الحوثي استهدفت المنفذ بالقرب من جامع الخير في حي حوض الأشراف والأحياء السكنية المحيطة والتي يمر من خلالها المسافرون عبر المنفذ، مشيراً الى أن القصف الحوثي أدى إلى توقف حركة المرور، في المنفذ الذي كان قد افتُتح في يونيو الماضي بعد تسع سنوات من الحصار الذي فرضته مليشيا الحوثي على المدينة.
ويُعدّ المنفذ الشرقي شريانا حيويا لسكان محافظة تعز حيث كان يربط المدينة بالمناطق والمحافظات الأخرى وفتحه قد ساهم في تخفيف معاناة السكان بعد سنوات من الحصار الحوثي الغاشم.