اسعار صرف الدولار اليوم أمام الريال اليمني في العاصمة عدن

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حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024، .
2050 ريالا للشراء
و 2062 ريالا للبيع.
و في محافظة حضرموت
2050 ريالا للشراء،.
و2064 ريالا للبيع،.