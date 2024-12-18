قرار دولي هام وعاجل بشأن محاكمة رفعت الاسد

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أكدت المتحدثة باسم السلطات القضائية السويسرية، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن المحكمة تقدمت باقتراح لإلغاء محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، نظراً لوضعه الصحي المتدهور.
وكان من المقرر أن يمثل رفعت الأسد (87 عاماً) أمام المحكمة في سويسرا بتهم تتعلق بجرائم ارتكبت أثناء قيادته للجيش السوري في عام 1982.
وأضافت المتحدثة أن المتهم غير قادر على السفر إلى سويسرا أو المشاركة في المناقشات، مما استدعى الدعوة إلى إبداء آراء الأطراف المعنية بشأن إغلاق القضية.
المحكمة الجنائية الاتحادية، أعلى هيئة جنائية في سويسرا، لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا حول مسألة إنهاء القضية، وتنتظر آراء جميع الأطراف ذات الصلة بحلول منتصف يناير. يذكر أن رفعت الأسد قد نفى دائمًا أي تورط في الجرائم المُتَّهم بها، والتي تشمل إصدار أوامر بجرائم قتل وتعذيب في مدينة حماة عام 1982.
حيث يُعتبر هو الشخص المسؤول عن هذه الأفعال. وحتى الآن، لا يُعرف مكان وجوده الحالي، إلا أنه قضى معظم وقته في الخارج، وخاصة في فرنسا، منذ منتصف الثمانينات بعد محاولته الإطاحة بشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وقد بدأ مكتب المدعي العام السويسري إجراءات مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب منذ ديسمبر 2013، مستندًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم تقادم جرائم الحرب.