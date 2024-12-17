عم عبدالملك الحوثي يعترف بالوضع الحرج الذي تعيشه قيادات الصف الاول ويحذر من مصير بشار الأسد

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - الحدث

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أقرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تمر بمرحلة خطيرة، مع تصاعد مخاوفها من مصير مشابه لنظام بشار الأسد في سوريا، وتوقعاتها بترتيبات لتصعيد عسكري ضدها.

وقال وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً عبدالكريم الحوثي -وهو عمّ زعيم الحوثيين- إن "اليمن يمر اليوم بمرحلة خطيرة تحتاج من الجميع إلى رفع مستوى اليقظة والشعور بالمسؤولية لإفشال المؤامرات الخبيثة التي تحاك ضده".

وشدد الحوثي الذي كان يتحدث خلال اجتماع لقيادات الصف الأول في وزارته (غير المعترف بها دولياً)، "على ضرورة تنفيذ التعليمات والتوجيهات على أكمل وجه.

وقال الحوثي: "العدو يتربص باليمن، ما يتوجب على الجميع أن يكونوا على استعداد لخوض هذه المواجهة وإفشال المؤامرات"، وفق تعبيره.