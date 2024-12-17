لوكمان يتربع على عرش الكرة الافريقية

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توج النيجيري اديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب افريقي لعام 2024 التي يمنحها الاتحاد القاري للعبة، وذلك خلال مراسم الاحتفال التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية الإثنين.

تفوق المهاجم النيجيري على كل من النجم المغربي مدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي، والغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والعاجي سيمون أدينغرا جناح برايتون الإنكليزي وكذا رونوين ويليامس حارس صن داونز الجنوب إفريقي، الذي حاز في المقابل على جائزة أفضل حارس.

وقاد لوكمان، أتالانتا إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى باير ليفركوزن الألماني في النهائي، وهو أول لقب يحرزه النادي الإيطالي على الصعيد الأوروبي.

كما بلغ المهاجم البالغ 27 عاما مع منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الإفريقية مطلع العام في ساحل العاج.

وأعرب لوكمان عن سعادته بهذه الجائزة قائلا "هذا لا يصدق، أنا فخور جدا"، معتبرا أنه "تتويج لي ولبلدي".

وأضاف في كلمة مقتضبة، بعيد إعلان تتويجه من طرف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، "أتوجه للأطفال لأقول لهم لا تدعوا فشلكم يكسر أجنحتكم... أشكر الله على ما منحني".

وتوجه بالشكر لزملائه وناديه وكافة مواطنيه.

ويخلف لوكمان مواطنه مهاجم نادي غلطة سراي فيكتور أوسيمهن الذي توج العام الماضي بهذه الجائزة، بعد مساهمته في نيل لقب البطولة الإيطالية للموسم ما قبل الماضي مع نادي نابولي.

وغاب أوسيمهن عن قائمة المرشحين للجائزة، كما غاب عنها نجم ليفربول المصري محمد صلاح، فضلا عن مهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي الذي نال لقب أفضل هداف في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي وأولمبياد باريس.

قبل إعلان الفائز هتف بعض الحاضرين في الحفل الذي احتضنته عاصمة المغرب السياحية باسم مواطنهم أشرف حكيمي، حيث كان الجمهور والصحافيون المحليون يتمنون أن يظفر نجم أسود الأطلس بالجائزة بعدما فشل في الحصول عليها العام الماضي.

وتوّج حكيمي، الذي فاز بلقب أفضل لاعب واعد في القارة مرتين في 2018 و2019، بلقبي الدوري والكأس في فرنسا هذا العام، بالإضافة إلى برونزية أولمبياد باريس. لكنه حقق نتيجة مخيبة مع المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا بخروجه من الدور الثاني على يد جنوب إفريقيا مطلع العام.

من جهته ساهم سيرهو غيراسي بحلول شتوتغارت الذي انتقل منه إلى دورتموند، في المركز الثاني ضمن الدوري الموسم الماضي، وحلّ في المركز الثالث ضمن ترتيب الهدافين بـ30 هدفا.

فيما توّج سيمون أدينغرا باللقب القاري مع ساحل العاج وهو الإنجاز الذي مكن مدربه في منتخب ساحل العاج إيمرسي فاي من الظفر بجائزة أحسن مدرب في القارة.

وقال فاي "أتشرف بهذه الجائزة التي تمثل الكثير بالنسبة لي"، متوجها بالشكر للاعبيه "الذين قدموا الكثير، لقد عانينا كثيرا من الضغط ولم يكن الأمر سهلا".

وتوجه فاي بالشكر أيضا لمنافسيه مدرب جنوب إفريقيا هوغو بروس ومدرب الكونغو الديمقراطية سباستيان دو سابر "على ما يقدمانه للكرة الإفريقية".

وللمرة الثانية تواليا أحرز السنغالي لامين كامارا لاعب وسط موناكو الفرنسي جائزة أفضل لاعب واعد.

ولدى السيدات، حظيت الزامبية باربرا باندا (24 عاما) بجائزة أفضل لاعبة إفريقية لهذا العام، بعدما تألقت مع منتخب بلادها في أولمبياد باريس. وهي تلعب لنادي أورلاندو برايد في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعربت عن تأثرها لهذا التتويج بالقول "يا له من شعور... لم يكن سهلا بالنسبة لي بلوغ هذا المستوى"، مخاطبة مواطنيها "أقول لكم الأفضل قادم".

وأحرزت المغربية لمياء بومهدي جائزة أفضل مدربة في القارة بعد تتويجها بلقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، حيث أعربت عن "فخرها وسعادتها" بهذا التتويج