قيمتها 4 ملايين دولار.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها لمناطق الحوثيين

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ضبطت القوات الدولية في الممر الملاحي، كميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى مناطق جماعة الحوثي.

ووفقا لمصلحة حفر السواحل اليمنية فإن زورقا يتبع القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية اعترض أواخر نوفمبر الماضي احدى السفن للاشتباه بها وعند تفتيشها وجدت بداخلها كميات المخدرات التي قدرت قيمتها بـ 4 ملايين دولار أمريكي كانت في طريقها إلي جماعة الحوثي.

مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قال، إن أحد زوارق القوات الدولية ضبط 5613 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 181 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر وواحد كيلو جرام من مادة الميثافيتمين كانت على متن احدى سفن التهريب.