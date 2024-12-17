قيمتها 4 ملايين دولار.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها لمناطق الحوثيين طهران تايمز تحذر الحوثيين .. أنتم الهدف الثاني بعد بشار الأسد مليشيات الحوثي توسع حملة الجبايات المالية تحت تهديد السلاح وتختطف عددا من التجار قائد القوات البحرية يوجه برفع جاهزيتها القتالية لمواجهة المليشيا الحوثية الحكومة السعودية توجه دعوة للعالم بشأن حل القضية الفلسطينية عاجل الحوثيون يدفعون بتعزيزات قتالية مكثفة جنوب اليمن ويصدرون قرارا بحظر التجوال واغلاق الطرقات آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم عرض ''فاتنة سبأ'' للبيع في مزاد علني (صورة) قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل صنعاء صفر درجة مئوية.. الطقس المتوقع في اليمن خلال الـ24 ساعة القادمة
ضبطت القوات الدولية في الممر الملاحي، كميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى مناطق جماعة الحوثي.
ووفقا لمصلحة حفر السواحل اليمنية فإن زورقا يتبع القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية اعترض أواخر نوفمبر الماضي احدى السفن للاشتباه بها وعند تفتيشها وجدت بداخلها كميات المخدرات التي قدرت قيمتها بـ 4 ملايين دولار أمريكي كانت في طريقها إلي جماعة الحوثي.
مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قال، إن أحد زوارق القوات الدولية ضبط 5613 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 181 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر وواحد كيلو جرام من مادة الميثافيتمين كانت على متن احدى سفن التهريب.