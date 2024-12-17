طهران تايمز تحذر الحوثيين .. أنتم الهدف الثاني بعد بشار الأسد

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت صحيفة طهران تايمز انها رصدت اجتماعات وصفتها بالسرية تمت في القاهرة لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع اليمن بعد سقوط حكومة الأسد.

وأضافت الصحيفة الإيرانية التي تنطلق من العاصمة الإيرانية طهران إن اليمن هي الهدف التالي للولايات المتحدة بعد اسقاط حكومة بشار الأسد.

واضافت الصحيفة انه بعد اجتماعات القاهرة استضافت الرياض اجتماعات مختلفة، حيث التقى الفريق الركن السعودي فهد السلمان قائد القوات المشتركة للتحالف مع عثمان مجلي (عضو مجلس القيادة الرئاسي).

وقالت الصحيفة الإيرانية إن مجلي هو مسؤول جبهات الحدود في المجلس الرئاسي وهو المسؤول عن التنسيق مع القوات الأميركية التي انتشرت مؤخراً على الحدود السعودية اليمنية حسب زعمها " رغم ان الواقع يكذب هذه المزاعم".

ونقلت طهران تايمز عن خبراء تحذريهم مما أسمتها “ظروف مشبوهة تهدف لتقويض إنجازات الحوثيين العسكرية خلال السنوات الماضية حيث رفضوا العديد من الحوافز من بينها الاعتراف الدولي بسلطتها مقابل وقف” هجمات البحر الأحمر حسب زعمها ايضا.