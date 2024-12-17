مليشيات الحوثي توسع حملة الجبايات المالية تحت تهديد السلاح وتختطف عددا من التجار

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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في تصعيد جديد لحملة الجبايات تواصل مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا حملة جباية الاموال مصحوبة بالاضطهاد والتنكيل بالتجار والباعة وأصحاب البسطات في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر محافظة إب.

وأفادت مصادر محلية لـ"مأرب برس" بأن مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا واصلت الإعتداء منذ الأمس وحتى اليوم على التجار والباعة وأصحاب البسطات في سوق “مفرق حبيش” التابع لمديرية المخادر شمال محافظة إب، واختطفت عددا من التجار في إطار حملة الجبايات التي دشنتها المليشيات الحوثية مطلع الشهر الجاري.

وأضافت المصادر أن مسلحين حوثيين كانوا ضمن حملة الجبايات أطلقوا النار الحي لترهيب التجار واجبارهم على الدفع تحت تهديد السلاح ، كما اختطفت المليشيات عدد من باعة أصحاب البسطات والتجار بعد أن رفضوا دفع الجبايات المالية التي تطلبها المليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر بأن حملة الجبايات التي فرضتها مليشيات الحوثيين أتت مع نهاية العام وفي ظل حالة ركود تجاري غير مسبوقة تشهده الأسواق التجارية في المحافظة ، كما أن هذه الانتهاكات بحق التجار منذ الأمس تمثل امتداداً لحملة الجبايات التي بدأتها مليشيا الحوثي بداية شهر ديسمبر كانون الأول الجاري.

تأتي هذه الإنتهاكات والجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي تحت مسميات مختلفة والتي تؤثر سلبا على التجار ودفعت بكثير منهم إلى هاوية الإفلاس.