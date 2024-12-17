قائد القوات البحرية يوجه برفع جاهزيتها القتالية لمواجهة المليشيا الحوثية

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دعا قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي في اليمن الفريق الركن عبدالله سالم النخعي، إلى تعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية الفنية والقتالية للقوات البحرية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد النخعي خلال كلمة ألقاها أمام منتسبي القوات البحرية في مقر القيادة بعدن، ضرورة "رفع مستوى التدريب والتأهيل" بما يتماشى مع واقع المرحلة الراهنة.
وشدد على أهمية "الجاهزية العالية في التأهيل والتدريب ورفع كفاءة القوات" لمواجهة "المنعطف التاريخي الخطير" الذي تمر به البلاد في "مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية".
وأشار النخعي إلى استعداد القوات البحرية "لتنفيذ المهام الموكلة إليها"، مثمناً "الدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للقوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية".