الحكومة السعودية توجه دعوة للعالم بشأن حل القضية الفلسطينية

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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دعت السعودية دول العالم للمشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المقرر إقامته بمدينة نيويورك الأمريكية في يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) شدّد مجلس الوزراء على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا دول العالم إلى "المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، في 2 ديسمبر الجاري، خلال زيارته للرياض، أن بلاده والسعودية سترأسان بشكل مشترك، في يونيو 2025، مؤتمراً بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وتدعم السعودية وفرنسا الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت السعودية، في سبتمبر الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.