عاجل الحوثيون يدفعون بتعزيزات قتالية مكثفة جنوب اليمن ويصدرون قرارا بحظر التجوال واغلاق الطرقات

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي عقدت اجتماعاً مع أهالي مديرية دمت وعزلة مريس التابعة لمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع جنوب اليمن "حيث أبلغتهم بقرار جديد يهدف إلى منع الأهالي والمزارعين والرعاة من التجول والرعي في المناطق القريبة من مواقعهم العسكرية.

وقالت المصادر لـ"مأرب برس" إن المليشيات قامت بإغلاق الطرق الجبلية البديلة الرابطة بين عزلة مريس ومديرية دمت بالإضافة الى زراعة ألغامٍ متعددة المهام والعبوات الناسفة في المناطق المذكورة.

وأضافت المصادر إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات قتالية مكثفة ووضع سواتر من الأحجار على امتداد مناطق التماس وتواصل تصعيدها العسكري في الجبهات تحسبا لتقدم القوات المشتركة.

يأتي هذا التصعيد العسكري في ظل حالة من الرعب تسود المليشات بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وتعزيز وجود قواتها في المواقع الاستراتيجية للحفاظ عليها خوفًا من سقوطها.