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آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/12/2024

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي            140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2060

بيع الدولار                  2065

شراء السعودي            540

بيع السعودي                542

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