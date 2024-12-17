آخر تحديثات أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/12/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2060
بيع الدولار 2065
شراء السعودي 540
بيع السعودي 542