صنعاء صفر درجة مئوية.. الطقس المتوقع في اليمن خلال الـ24 ساعة القادمة

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار الطقس الجاف والبارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تكوّن الضباب والصقيع على أجزاء منها، وذلك وفقاً لمختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية.

كما توقع المركز في نشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عنه، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية معتدل الحرارة بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية، ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على باب المندب وجزيرة ميون وأجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.

ووفقاً لنشرة الطقس الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، كالتالي: عدن 30 / 22 - صنعاء 20 / 00 - المكلا 29 / 19 - سقطرى 28 / 18 - الغيضة 30 / 16 - سيئون 25 / 09 - تعز 25 / 09 - الضالع 22 / 09 - مأرب 24 / 07 - عتق 23 / 06 - لحج 30 / 21 - الحديدة 31 / 23 - زنجبار 30 / 21.

وحذر مركز التنبؤات الجوية، المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما حذر المركز، الأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب درجات الحرارة المنخفضة جداً وتشكّل الصقيع.

فيما توقع المركز في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة خفيف الموج، وفي سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى والسواحل الغربية معتدل الموج، بينما تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، كما وجه المركز، تحذيراً للأخوة الصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميون ومياهنا الإقليمية في خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.