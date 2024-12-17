برشلونة يعلن طبيعة اصابة اللاعب لامين جمال ومدته غيابه

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب لاعبه لامين يامال لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وذكر النادي في بيان، أن اللاعب تعرض إلى التواء في كاحله الأيمن خلال مباراة فريقه ضد ليغانيس في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت صباح الاثنين، أن اللاعب يعاني من إصابة من الدرجة الأولى ويحتاج فترة علاج تقترب من الشهر حتى يتمكن من العودة للمشاركة مع فريقه مجددا.