انفجار يقتل أرفع مسؤول نووي في الجيش الروسي

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قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار وقع صباح اليوم (الثلاثاء)، قرب مبنى سكني في جنوب شرقي موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسة في البلاد.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة بالتحقيقات الرئيسة في البلاد في بيان لها: «انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17 ديسمبر (كانون الأول) في شارع ريازانسكي في موسكو».
وأضافت: «قُتل قائد قوات الدفاع النووي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ونائبه» في الانفجار، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقع الانفجار في شارع ريازانسكي بروسبكت الذي يبعد نحو 7 كيلومترات من جنوب شرقي الكرملين (رويترز) وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن محققين في موسكو، أن تحقيقاً جنائياً فتح فيما يتصل بوفاة رجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات من جنوب شرقي الكرملين.
وأظهرت صور نشرتها قنوات روسية على تلغرام مدخلاً محطماً لمبنى ومليئاً بالركام وجثتين وسط ثلوج مختلطة بالدماء