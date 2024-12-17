ضربة جوية أميركية تستهدف منشأة قيادة وسيطرة للحوثيين في صنعاء

الثلاثاء 17 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية يوم الاثنين على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على موقع إكس «المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن».

من جهتها قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن في ساعة متأخرة من ليل الاثنين إن ضربة نفذتها الولايات المتحدة استهدفت مجمع العرضي في العاصمة اليمنية صنعاء