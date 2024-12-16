عاجل :إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية للمليشيات الحوثية في اليمن

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أعلنت الليلة إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري ان هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية للمليشيات الحوثية في اليمن.
وعلى ذات الصعيد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله " ندرس تنفيذ ضربة في اليمن عقب الصاروخ الذي أطلق اليوم باتجاه وسط إسرائيل
وقالت وسائل إعلام عبرية إنها رصدت توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
وأعلنت عن إصابة 5 أشخاص أثناء توجههم إلى الملاجئ في تل أبيب
وأعلنت المليشيات الحوثية في اليمن اليوم انهم هاجموا هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة "يافا" بصاروخ باليستي فرط صوتي حد وصفهم.