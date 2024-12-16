المليشيات الحوثية تقتحم مجمع أبو بكر الصديق التربوي بحملة مسلحة وتعتقل أحد التربويين

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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أعتقلت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا "صادق الشهاري" أحد المعلمين التربويين من مقر عمله في مجمع أبو بكر الصديق التربوي صباح اليوم في مديرية العدين محافظة إب، بحجة البحث عن مطلوبين لم يتمكنوا من العثور عليهم ، في حادثة تعكس حجم الإستهتار بالقطاع التعليمي والقانون الإنساني.

ووفقا لشهود عيان قالوا لـ"مأرب برس" فإن حملة مسلحة من المليشيات الحوثية اقتحمت مجمع أبو بكر الصديق التربوي بحثا عن أشخاص تزعم أنهم مطلوبون أمنيا، وبعد فشلهم في العثور على أي منهم قرروا اعتقال هذا المعلم التربوي صادق الشهاري مبررين فعلتهم بعبارة صادمة "ناخذه وما نرجع فاضيين وهو من سيدلنا على المطلوبين" حسب ما قالوه شهود العيان.

ويعد هذا الإعتقال إستمرارا لسلسلة الإنتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا ضد القطاع التعليمي ، حيث تتعمد إستهداف المعلمين ومؤسسات التعليم في محاولة لتكميم الأصوات وترهيب الكوادر التعليمية.

هذه الحادثة أثارت إستياء واسعا بين الأهالي والمهتمين بالشأن التربوي والذين وصفوا هذا السلوك بـ"الإرهاب المنهجي" الذي يهدد مستقبل التعليم وأمن المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.