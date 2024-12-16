عاجل :إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية للمليشيات الحوثية في اليمن المليشيات الحوثية تقتحم مجمع أبو بكر الصديق التربوي بحملة مسلحة وتعتقل أحد التربويين اللواء سلطان العرادة يطالب الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والتحرك العاجل لردع المليشيات الحوثية مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على جثث الأسرى بعد تصفيتهم جنوب اليمن والأهالي يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل العاجل اللواء سلطان العرادة يوجه إنتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتعاملهم الناعم مع المليشيات الحوثية ويضع بين أيديهم خيارات الحسم - عاجل السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات أول رئيس يدعو لرفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ويعرض مساعدات عسكرية لسلطة سوريا طلاق شراكة جديدة: 30 شركة بولندية تعتزم فتح مقرات في دولة عربية وزارة الأوقاف والإرشاد تكشف عن قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ مأرب برس يكشف أساليب وطرق المليشيات الحوثية في عسكرة جامعة صنعاء وطرق تحويلها الى ثكنات ووقود للأجندة الطائفية
أعتقلت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا "صادق الشهاري" أحد المعلمين التربويين من مقر عمله في مجمع أبو بكر الصديق التربوي صباح اليوم في مديرية العدين محافظة إب، بحجة البحث عن مطلوبين لم يتمكنوا من العثور عليهم ، في حادثة تعكس حجم الإستهتار بالقطاع التعليمي والقانون الإنساني.
ووفقا لشهود عيان قالوا لـ"مأرب برس" فإن حملة مسلحة من المليشيات الحوثية اقتحمت مجمع أبو بكر الصديق التربوي بحثا عن أشخاص تزعم أنهم مطلوبون أمنيا، وبعد فشلهم في العثور على أي منهم قرروا اعتقال هذا المعلم التربوي صادق الشهاري مبررين فعلتهم بعبارة صادمة "ناخذه وما نرجع فاضيين وهو من سيدلنا على المطلوبين" حسب ما قالوه شهود العيان.
ويعد هذا الإعتقال إستمرارا لسلسلة الإنتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا ضد القطاع التعليمي ، حيث تتعمد إستهداف المعلمين ومؤسسات التعليم في محاولة لتكميم الأصوات وترهيب الكوادر التعليمية.
هذه الحادثة أثارت إستياء واسعا بين الأهالي والمهتمين بالشأن التربوي والذين وصفوا هذا السلوك بـ"الإرهاب المنهجي" الذي يهدد مستقبل التعليم وأمن المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.