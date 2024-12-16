طلاق شراكة جديدة: 30 شركة بولندية تعتزم فتح مقرات في دولة عربية

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص

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في خطوة تعكس عمق التعاون بين بولندا والسعودية، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية البولندي، كشيشتوف غافكوفسكي، عن استعداد 30 شركة بولندية لفتح مقرات لها في المملكة.

خلال لقاء مع رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، وعدد من المستثمرين السعوديين، أشار غافكوفسكي إلى الدعم الذي ستقدمه الحكومة البولندية للمشاريع والاستثمارات السعودية، متعهدًا بتوفير كافة الضمانات والتسهيلات المطلوبة.

غافكوفسكي وصف تجربة المملكة في مجالات التقنية والرقمنة والذكاء الاصطناعي بأنها "ملهمة ونموذج يحتذى به"، مؤكداً أن العديد من الشركات البولندية قد حصلت بالفعل على تراخيص لفتح فروع لها بالسعودية.

من جانبهم، أكد مسؤولون سعوديون أن المملكة تعد الشريك المثالي لبولندا خاصة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، أن المملكة تمتلك بنية تحتية رقمية تعتبر من الأفضل عالميًا، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون.

في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي عن خطط لفتح مقرات الشركات البولندية في المملكة بحلول الربع الأول من 2025، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة عمل مشتركة وإقامة معرض للشركات البولندية في السعودية لتعزيز العلاقات التجارية. كما عبر الحويزي عن تطلعه لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقدر حالياً بحوالي 9 مليارات دولار، مؤكدًا على أهمية المزيد من التعاون بين قطاعي الأعمال لتحقيق ذلك.

اللقاء شهد أيضاً عروضاً متعلقة بالخدمات والبنية التحتية الرقمية التي تقدمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات البولندية المناظرة، لبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات التقنية والتحول الرقمي.