وزارة الأوقاف والإرشاد تكشف عن قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ

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أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ، حيث تم تحديد سعر البرنامج بقيمة 14649.83 ريال سعودي لبرنامج الحج "جوًا " و 14195.58 لبرنامج الحج "برًا"، وذلك بعد استكمال مراجعة التقارير والمسوحات الميدانية التي قامت بها لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج، التي شكلها معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مطلع الشهر الماضي، وضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأوضح القطاع أن الأسعار تم تحديدها بناءً على التكاليف المطلوبة من قبل الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة، مع التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والشفافية بما يحقق مصلحة الحجاج.
علماً أن اللجنة قد عملت على تقييم شامل للخدمات المقدمة بهدف توفير أفضل مستوى من الرعاية للحجاج، كما دعت المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام إلى التسجيل عبر المنشآت المعتمدة، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات المعلنة لضمان الحصول على الخدمات المناسبة.
وبين القطاع أن المبالغ المذكورة لا تشمل قيمة تذاكر السفر الدولي جوًا وبرًا، وسيتم تحديدها لاحقًا، وأوضح أنه في حال صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تستوجب فرض رسوم إضافية؛ فسوف يتم الإعلان عنها في حينه.