مأرب برس يكشف أساليب وطرق المليشيات الحوثية في عسكرة جامعة صنعاء وطرق تحويلها الى ثكنات ووقود للأجندة الطائفية

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في تصعيد جديد لإنتهاكاتها ضد قطاع التعليم، اقتحم القيادي في مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا "محمد النديش" وعشرات المسلحين التابعين له كلية العلوم التطبيقية والتربوية في النادرة، بمحافظة إب، وأجبروا العمادة والطلبة على تلقي محاضرات "عسكرية وطائفية".
وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأن القيادي في مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا "محمد النديش"، اقتحم كلية العلوم التطبيقية والتربوية في مديرية النادرة وأجبر عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على إقامة محاضرات عسكرية إجبارية لمدة نصف شهر، ذات طابع طائفي تحت مسمى طوفان الأقصى.
وأوضحت المصادر بأن عناصره المسلحة أجبرت الطلاب على تعبئة إستمارات ما يسمى بـ"التعبئة العامة" تحت شعار "طوفان الأقصى" وحضور هذه المحاضرات في قاعات الكلية، والتي تتضمن تدريبات عسكرية ومحاضرات ذات صبغة طائفية وهددوا بحرمان المتغيبين بالرسوب في جميع المقررات الدراسية.
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق قطاع التعليم الجامعي في مناطق سيطرتها ، ففي جامعة صنعاء أجبرت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا الطلاب على الخروج في وقفات احتجاجية تحمل شعارات طائفية وعنصرية تحت مسميات مختلفة.
وتستخدم مليشيات الحوثيين درجات الإمتحانات وسيلة لحشد الطلاب إلى مهرجاناتها في الجامعات اليمنية، والذي كان آخرها إقامة عرض عسكري للطلاب في جامعة صنعاء تحت عنوان خريجي الدورات العسكرية “طوفان الأقصى” مقابل وعود بمنح المشاركين درجات إضافية تضاف لكل مادة في نهاية الفصل الدراسي.
ويرى مراقبون أن ما تقوم به مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا يعد جريمة كبرى بحق التعليم وأن هذه الممارسات تعكس إستغلال المليشيات الحوثية للتعليم وتحويل الجامعات إلى أدوات لخدمة أهداف طائفية وعسكرية وعنصرية مما يؤدي إلى تدهور العملية التعليمية وينحدر بها إلى منزلق خطير.
يأتي هذا الإقتحام ضمن سلسلة الإنتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا ضد التعليم الجامعي في مناطق سيطرتها في إطار سعيها لتجنيد الشباب واستغلال المؤسسات التعليمية لخدمة أجندتها العسكرية والطائفية.