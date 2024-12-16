تركيا ترسل فريق بحث إلى سجن صيدنايا سيء السمعة

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أعلنت رئاسة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري، الذي كان يستخدمه النظام السوري المنهار مقراً لتعذيب المعارضين.
وقالت "آفاد" في بيان أمس الأحد، "إنه بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن، قررت الوكالة إرسال فريق البحث والإنقاذ برفقة أجهزة متطورة للتفتيش عن المعتقلين المفقودين".
وأوضح البيان أن الفريق يتكون من 80 شخصاً، وسيبدأ أعمال البحث عبر تقنيات متطورة فور الوصول إلى السجن الذي يبعد عن مركز العاصمة دمشق 30 كيلومتراً.