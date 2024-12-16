ولايات أمريكية تضربها عواصف مدمرة وأعاصير مع تساقط كثيف للثلوج

الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اجتاحت عواصف شديدة مناطق متفرقة في الولايات المتحدة، يوم الاحد حيث تسببت في تساقط كثيف للثلوج، وعواصف جليدية خطيرة، كما ضرب إعصار ولاية كاليفورنيا.

في كاليفورنيا، تسبب إعصار بالقرب من مركز تجاري في تطاير السيارات، واقتلاع الأشجار، وإصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت خدمات الطقس الوطنية الأمريكية بأن مقاطعة سانتا كروز، الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، كانت من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه المتدفقة.

وأصدرت خدمات الطقس تحذيرًا من العواصف في المنطقة، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة (نحو 75 كيلومترًا في الساعة). كما حثت السكان على الابتعاد عن الشواطئ القريبة.