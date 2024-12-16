موقف ارنولد يثير القلق في ريال مدريد

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يعتبر ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، في قلب الأضواء مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث تلوح في الأفق احتمالية تجديده للريدز، لكن اللاعب لم يستبعد إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يعتبر وجهة مغرية له.
وتأتي هذه التطورات في وقت حاسم، حيث يسعى الليفر لتأمين عقود عدد من لاعبيه الرئيسيين، بما في ذلك محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.
وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين أرنولد وإدارة النادي الإنجليزي تسير بشكل إيجابي، حيث يسعى اللاعب للحصول على عقد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يبدو أن الفريق الملكي يتطلع إلى استغلال الوضع لإتمام الصفقة في يناير المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ليفربول