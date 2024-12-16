الإثنين 16 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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تمكنت السلطات السورية الجديدة من اكتشاف مصنع كبير لمخدر "الكبتاغون" داخل فيلا في منطقة الديماس، غرب العاصمة دمشق.

جاء هذا الكشف بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، مما أعاد تسليط الأضواء على المخدر المعروف الذي أدرّ على النظام السابق مليارات الدولارات، وفقًا لتقارير متعددة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة "الأناضول" من داخل المصنع، وجود العديد من البراميل في غرف الفيلا، والتي كانت تحتوي على مواد خام ومعدات تستخدم في عملية إنتاج المخدر.

في ذات اليوم، تمكنت فصائل المعارضة السورية من السيطرة على العاصمة دمشق ومدن أخرى، في حين انسحبت قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينهار بذلك حكم نظام حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، وحكم عائلة الأسد الذي دام 53 عامًا.

ساهم سقوط نظام الأسد في تسليط الضوء على قضايا حساسة وسرية، بما في ذلك السجون وصناعة مخدر "الكبتاغون".

ومنذ توليها زمام الأمور، ضبطت فصائل المعارضة العديد من مصانع "الكبتاغون" في الساحل السوري، وكذلك في مدينتي حمص ودمشق وضواحيهما.

كذلك استحوذت الفصائل على مصانع متوقفة عن العمل تحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المخدرات، مثل كميات كبيرة من مادة "هيدروكسيد الصوديوم" وأدوية تحتوي على مكونات تساعد في إنتاج مخدر "الأمفيتامين"، بالإضافة إلى مئات الحبوب المنظمة في شرائط جاهزة للتوزيع.