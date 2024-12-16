الحسيني يتنبأ بسقوط وشيك لجماعة الحوثي

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أعلن رجل الدين محمد علي الحسيني عن توقعاته بسقوط جماعة الحوثي في اليمن قريبًا، حيث أفاد بأن الجماعة ستواجه ضربات مؤلمة في الفترة المقبلة.
وفي ردوده على استفسارات حول الوضع في اليمن، أوضح الحسيني أن السيد عبدالملك الحوثي قد تلقى اتفاقًا يتضمن شروطًا وأحكامًا وافق عليها، لكنه سرعان ما تراجع عن التزاماته، وهو ما اعتبره الحسيني سلوكًا معتادًا.
وكشف الحسيني عن بعض التحركات المحتملة، حيث ذكر ما يلي: - طلب سلطنة عمان بترحيل جميع العناصر الحوثية المتواجدة على أراضيها.
- الاستعدادات من قبل القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية لتنفيذ هجمات جوية وبحرية مركّزة ضد مواقع الحوثيين.
- تنفيذ عمليات استهداف واغتيال ضد القيادات المؤثرة في جماعة الحوثي.
وأشار الحسيني إلى أنه من المتوقع أن يواجه الحوثيون في اليمن مصيرًا مشابهًا لما حدث لحزب الله في لبنان، مؤكدًا أن الأمور ستتكشف قريبًا.