الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف على غرار اقتحامات واتهامات نظام الأسد.. مليشيات الحوثيين تقتحم عمارة سكنية بمحافظة إب بقوة الحديد والنار وتروع سكانها اللواء سلطان العرادة يدعو الحكومة البريطانية الى تفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وحشد المجتمع الدولي للتصدي للدور التخريبي لإيراني .. تفاصيل الاتحاد الدولي للصحفيين يناقش مع صحفيين يمنيين وسبُل محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تطالهم عاجل العميل الإيراني رقم إثنين .. الهدف القادم الذي ينوي الغرب والعرب استهدافه واقتلاعه.. ثلاث خيارات عسكرية ضاربة تنتظرهم ما يجهله اليمنيون والعرب ..لماذا لا يجب ترك شاحن الهاتف موصولاً بالمقبس الكهربائي بشكل دائم؟ من هو الأفضل في 2024 بحسب الأرقام؟ كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي.. عاجل تحسن هائل في سعر الليرة السورية مقابل الدولار .. اسعار الصرف شاحن هاتف ينهي ويوجع حياة 7 أفراد من نفس العائلة في السعودية توافق دولي عربي على الوضع في سوريا
حصل الباحث اليمني العقيد إبراهيم محمد اليمني على درجة الدكتورة بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة البحث وتبادله بين الجامعات والمكتبات والموسوم بـ :- “الجوانب الإجرائية للجريمة المعلوماتية – دراسة مقارنة ” من كلية الحقوق بجامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية.
هذا وترأس لجنة الحكم والمناقشة أ. د/ أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق أ. د/ رفعت محمد علي رشوان أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ومستشار القائد العام لشرطة أبو ظبي أ. د/ خالد صفوت بهنساوي أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
وأشادت لجنة الحكم بجودة الرسالة والجهد المبذول فيها خصوصاً أن المشرع اليمني لم يتطرق لوضع نصوص قانونية فيما يخص الجرائم المعلوماتية.
ويعد اليمني واحد من الشباب الباحثين والمجتهدين والمثابرين في مجال الحقوق كما يتمتع بعلاقات طيبة مع الكثير ممن حوله، حيث تعد هذه الرسالة إضافة هامة للتشريع والقانون اليمني ومجال الحقوق بشكل عام.