الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حصل الباحث اليمني العقيد إبراهيم محمد اليمني على درجة الدكتورة بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة البحث وتبادله بين الجامعات والمكتبات والموسوم بـ :- “الجوانب الإجرائية للجريمة المعلوماتية – دراسة مقارنة ” من كلية الحقوق بجامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية.

هذا وترأس لجنة الحكم والمناقشة أ. د/ أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق أ. د/ رفعت محمد علي رشوان أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ومستشار القائد العام لشرطة أبو ظبي أ. د/ خالد صفوت بهنساوي أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف.

وأشادت لجنة الحكم بجودة الرسالة والجهد المبذول فيها خصوصاً أن المشرع اليمني لم يتطرق لوضع نصوص قانونية فيما يخص الجرائم المعلوماتية.

ويعد اليمني واحد من الشباب الباحثين والمجتهدين والمثابرين في مجال الحقوق كما يتمتع بعلاقات طيبة مع الكثير ممن حوله، حيث تعد هذه الرسالة إضافة هامة للتشريع والقانون اليمني ومجال الحقوق بشكل عام.