الاتحاد الدولي للصحفيين يناقش مع صحفيين يمنيين وسبُل محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تطالهم

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ناقش قادة الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الأحد، مع عدد من الصحفيين اليمنيين الوضع الصعب للصحفيين اليمنيين في داخل البلاد وخارجها، وسبُل محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تطالهم بالمحاكم الدولية.
وقال الاتحاد في بيان على صفحته بالفيسبوك، إن قادة من الاتحاد بمن فيهم الأمين العام أنتوني بيلانجر، التقى مع 20 صحفياً يمنياً نُفيوا في مصر.
وأضاف أن من بين المجتمعين توفيق المنصوري وعبد الخالق عمران، اللذين أمضيا سنوات طويلة في سجون (مليشيا الحوثي) وصدر بحقهم حكم الإعدام، قبل أن بتم إطلاق سراحهم في تبادل أسرى في أبريل 2023م.بعد حملة دولية طويلة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين المصريين قدّم الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، التحية للصحفيين عمران والمنصوري واطمئن على سلامتهم.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش استراتيجيات لفت الانتباه إلى الوضع الصعب للصحفيين في اليمن، وكيف يمكن تحقيق العدالة على المستوى الدولي، والتحديات المحددة التي يواجهها العاملين في وسائل الإعلام اليمنية في المنفى.
وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين اليمنيين التزامه الثابت وقوفه إلى جانب الصحفيين اليمنيين