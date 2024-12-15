من هو الأفضل في 2024 بحسب الأرقام؟ كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي..

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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لم تهدأ المنافسة التاريخية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حتى مع تقدمهما في العمر، إذ واصل النجمان كتابة فصول جديدة من الإبداع في الملاعب خلال عام 2024، مسجلين إنجازات فردية وجماعية بارزة، ما يعيد النقاش الدائم حول الأفضل بينهما.

وعلى الرغم من بلوغ رونالدو 39 عاماً وميسي 37 عاماً، أثبت كلاهما أن العمر مجرد رقم، فقد قدما مستويات مميزة جعلتهما من بين اللاعبين الأكثر تأثيراً في عالم كرة القدم.

وفي حين حقق رونالدو خلال عام 2024 إنجازات تهديفية مبهرة وكسر حاجزاً تاريخياً بتسجيله أكثر من 900 هدف، تألق ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين في الفوز بلقب كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي.

ونستعرض في السطور التالية مقارنة شاملة بين أداء النجمين في عام 2024، من حيث الأهداف، التمريرات الحاسمة، والإنجازات الجماعية التي حققها كل منهما مع نادييهما ومنتخبيهما.

أرقام كريستيانو رونالدو في 2024

شهد عام 2024 تألقاً لافتاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خاض 51 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 43 هدفاً وصناعة 7 أهداف لزملائه.

وحصد رونالدو خلال العام جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/2024 بعد تسجيله 35 هدفاً، وأضاف إلى سجله التاريخي إنجازاً استثنائياً بتجاوز حاجز الـ900 هدف، ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وعلى مستوى فريقه النصر السعودي، أنهى رونالدو العام بالمركز الرابع في الدوري المحلي، وبلغ مع فريقه الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، كما أنه فشل في الظفر بلقب كأس السوبر السعودي بعد خسارة النهائي أمام نادي الهلال.

وعلى الصعيد الدولي، شارك رونالدو مع منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث وصل إلى ربع النهائي قبل أن يودع المنافسة بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا.

أرقام ليونيل ميسي في 2024

في المقابل، لعب ليونيل ميسي 36 مباراة خلال العام، سجل خلالها 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، وهو ما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي.

وعلى صعيد النادي، لم يتمكن ميسي من قيادة إنتر ميامي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي، لكنه ساعد الفريق في التتويج بكأس درع المشجعين.

ودولياً، نجح ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين إلى التتويج بلقب كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي، ليواصل كتابة التاريخ مع بلاده.