عاجل تحسن هائل في سعر الليرة السورية مقابل الدولار .. اسعار الصرف

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تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في تداولات اليوم الأحد (15-12-2024).
وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
في سوق دمشق (11000 شراء – 12000 بيع).
في سوق حلب (11500 شراء – 12500 بيع)
وبلغ سعر الليرة السورية عشية هروب بشار الأسد 27000 مقابل الدولار
واليكم اسعار الليرة مقابل العملات الأخرى