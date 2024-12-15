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عاجل تحسن هائل في سعر الليرة السورية مقابل الدولار .. اسعار الصرف

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في تداولات اليوم الأحد (15-12-2024).

 

وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

في سوق دمشق (11000 شراء – 12000 بيع).

  

في سوق حلب (11500 شراء – 12500 بيع)

وبلغ سعر الليرة السورية عشية هروب بشار الأسد 27000 مقابل الدولار 

 

واليكم اسعار الليرة مقابل العملات الأخرى 

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