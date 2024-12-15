شاحن هاتف ينهي ويوجع حياة 7 أفراد من نفس العائلة في السعودية

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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توفي وأصيب سبعة أفراد من عائلة واحدة، إثر اندلاع حريق هائل، في منزل بمدينة الأحساء السعودية، نتيجة انفجار شاحن هاتف محمول.

وكشف أحد أقرباء الضحايا تفاصيل الحادثة لوسائل إعلام محلية، موضحاً أن الحريق بدأ بانصهار شاحن الجوال ما تسبب في اشتعال الكنب بالغرفة.

وأضاف حيدر الحسن أن الأب لاحظ تصاعُد الدخان الكثيف، وفتح الأبواب في محاولة لإنقاذ عائلته، إلا أنه فقد توازنه وسقط، وتمكن الابن من مساعدته وإخراجه مع والدته.

وأشار إلى أن الدخان السام انتشر بسرعة داخل المنزل متسللاً إلى الغرف المغلقة.

استنشاق الدخان

وتسبب استنشاق الدخان في وفاة ثلاثة أفراد فوراً بالاختناق، بينما لحق بهم أربعة آخرون لاحقاً.

وأكد الحسن أن الدفاع المدني استجاب سريعًا للحادث، وبذل جهوداً كبيرة لإخماد الحريق وإنقاذ الناجين، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل.

وأوضح أن الأم حالياً ترقد في المستشفى بحالة مستقرة، بينما تعيش العائلة في صدمة كبيرة بفقدان أحبائها