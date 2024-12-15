القائد أحمد الشرع يتحدث عن ترشحه لرئاسة سوريا

الأحد 15 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال أحمد الشرع ''الجولاني''، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، إنه إذا لم يطلب السوريون منه الترشح للرئاسة، سيكون مرتاحا بشأن ذلك.

واعتبر الشرع أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات، و أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه ستشكل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، وأن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة.